Похищенного 70 лет назад мальчика нашли живым в США

Благодаря онлайн-тесту ДНК, старым фотографиям и газетным вырезкам родственникам удалось обнаружить мужчину Луиса Армандо Альбино, которого похитили в 1951 году из парка, когда ему было шесть лет. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщило Associated Press.

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После похищения его увезли на Восточное побережье, где мальчик оказался у супружеской пары, которая вырастила его как своего собственного сына. Отмечается, что расследование проходило при содействии полиции, ФБР и министерства юстиции США.

— Более 70 лет Альбино оставался пропавшим без вести, но он всегда был в сердцах семьи, и его фотография висела в домах родственников, — высказалась племянница мужчины.

Понимание того, что он может быть еще жив, пришло в 2020 году, когда ради забавы женщина прошла онлайн-тест ДНК. Он показал 22-процентное совпадение с мужчиной, который в итоге и оказался ее дядей, передает издание.

До этого предпринимателя из Орла заподозрили в похищении одного из наиболее уважаемых церковных старцев современности. Ночью с 4 на 5 сентября неизвестные прибыли в храм «Спорительница хлебов» и похитили схиархимандрита Илия. Они посадили его в автомобиль и уехали.

19 сентября сообщалось, что сотрудники Следственного комитета хотят арестовать двух мужчин, которые похитили 16-летнего подростка, удерживали его в квартире и вымогали деньги. После этого преступники украли у ребенка телефон и деньги на общую сумму около 100 тысяч рублей. Силовикам удалось задержать подозреваемых.