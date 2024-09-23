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СМИ: возле базы США в Сирии произошло несколько взрывов

Несколько мощных взрывов произошло возле военной базы США неподалеку от сирийского города Эш-Шаддада. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал Al Mayadeen.

СМИ: возле базы США в Сирии произошло несколько взрывов
© globallookpress.com

По данным его собеседников, база ВС США могла подвернуться ракетному обстрелу. Дислоцированные в этом районе американские подразделения переведены в режим повышенной боевой готовности.

Кроме того, сирены прозвучали на американской базе близ нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Другие подробности об инциденте телеканал не приводит.

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