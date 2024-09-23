Родители погибших от отравления пельменями детей пришли в сознание

В Красноярском крае пришли в сознание родители, дети которых скончались от отравления пельменями и курицей из местного магазина. На данный момент двое взрослых находятся в состоянии, близком к удовлетворительному, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Родители четырех детей, которые погибли от отравления в Красноярском крае, пришли в сознание», — заявили в СК РФ по региону, информацию передает ТАСС.

Отмечается, что родители будут отправлены на допрос.

В прокуратуре Красноярского края назвали версии гибели детей после отравления

Существует версия, что дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет умерли из-за того, что семья при готовке еды перепутала приправу с отравой для мух. Также известно, что мать беременна пятым ребенком, передает 360.ru.