На Дальнем Востоке пассажир парома упал за борт при попытке сделать селфи

Пассажир дизель-электрохода «Сахалин-8» упал за борт, попытавшись сделать селфи. Об этом сообщило управление МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.

Инцидент произошел в минувшую субботу, судно следовало из Холмска в порт Ванино. По данным МВД, во время рейса 24-летний мужчина захотел сфотографировать морской пейзаж, однако в процессе не удержал равновесие и рухнул с парома в Татарский пролив.

Член экипажа судна подал сигнал тревоги и бросил молодому человеку спасательный круг. Спасение утопающего заняло около получаса.