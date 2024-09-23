Белгородский губернатор уточнил число пострадавших при обстреле ВСУ

В результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 15 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что тринадцать раненых сейчас находятся в больницах, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое. По словам Гладкова, в случае необходимости пострадавших отправят на лечение в Москву.

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Накануне стало известно об обстреле ВСУ белгородского села Черемошное. Сообщалось, что в результате атаки пострадали 12 мирных жителей, семь из которых — бойцы самообороны. Гладков пообещал представить всех пострадавших к государственным наградам.

В ночь на 23 сентября ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Под удар попал город Губкин, после падения беспилотника были повреждены десять легковых автомобилей, а также остекление в трех многоквартирных домах.