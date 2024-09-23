Что показала первая неделя слушаний по делу о крушении "Титана"

Свидетельские показания, данные в ходе первой недели слушаний комиссии Береговой охраны США, расследующей катастрофу "Титана", нарисовали уничижительный портрет вашингтонской компании OceanGate, которая разработала и эксплуатировала батискаф, а также ее основателя и руководителя Стоктона Раша, который взимал с состоятельных пассажиров около 250 тысяч долларов за погружение.

"На самом деле все сводится к гордыне и жадности", - заявил CNN Питер Жиргис, профессор Гарвардского университета и океанограф, следивший за ходом слушаний.

"Трагично и иронично, что этот пример высокомерия произошел всего в нескольких сотнях метров от другого примера высокомерия - "Титаника"", - добавил он, имея в виду еще одну печально известную морскую катастрофу, в которой участвовало крупнейшее пассажирское судно, находившееся в эксплуатации и считавшееся "непотопляемым", когда оно столкнулось с айсбергом в 1912 году.

Именно к обломкам "Титаника" направлялся "Титан" во время своего рокового последнего рейса.

Подводный аппарат потерял связь со своим базовым судном утром 18 июня 2023 года. Когда он не смог всплыть, в отдаленных водах в нескольких сотнях километрах к юго-востоку от Ньюфаундленда развернулась драматическая международная поисково-спасательная операция. Власти пришли к выводу, что судно перенесло "катастрофический взрыв", внезапное внутреннее разрушение, вызванное огромным давлением. Стоктон Раш, основатель и генеральный директор оператора судна, бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулеман Давуд, бизнесмен Хамиш Хардинг и французский дайвер Поль-Анри Наржоле погибли в результате взрыва во время погружения. По словам отраслевых экспертов, до того дня ни один глубоководный обитаемый аппарат в мире не взрывался.

Ключевым свидетелем на первой неделе слушаний стал Дэвид Лохридж, бывший директор морских операций OceanGate, который выразил обеспокоенность по поводу безопасности батискафа "Титан". По словам Лохриджа, корпоративная культура OceanGate была сосредоточена на "зарабатывании денег" и предлагала "очень мало в плане науки". Лохридж описал отчет 2018 года, в котором он выразил обеспокоенность по поводу безопасности операций OceanGate, и сказал: "Я ни за что не подпишусь под этим". Он дал показания, что у него "не было никакой уверенности" в безопасной конструкции подводного аппарата.

Производитель смотрового окна "Титана" - акрилового иллюминатора на батискафе - построил и сертифицировал его для глубины тысячи метров. Но Лохридж заявил, что глава OceanGate намеревался погрузить судно "на глубину 4000 метров с пассажирами, которые не знали об этом". По его словам, компания OceanGate и Раш проигнорировали опасения производителя и его предложение построить смотровой люк, сертифицированный для глубины более 4000 метров. Вместо этого Раш заказал смотровой люк, разработанный OceanGate, и изготовленный третьей стороной.

"Видение Раша было таково: дайте кому-нибудь джойстик PlayStation, и в течение часа он станет пилотом", - сказал Лохридж.

Инженер, который, по его словам, был в конечном итоге уволен в 2018 году после того, как поднял тревогу из-за проблем с безопасностью, добавил:

"Они хотели иметь возможность квалифицировать пилота за день, кого-то, кто никогда не сидел в подводном аппарате. Они хотели, чтобы люди просто приходили, проверялись как пилоты и могли спускать пассажиров в подлодке".

Специалист миссии OceanGate Фред Хаген, давая показания в последний день первой недели слушаний, признал, что "Титан" "никогда не считался безопасным".

"Любой, кто чувствовал себя в безопасности, спускаясь на глубину в "Титане", был обманут или бредил. Это было экспериментальное судно. Было ясно, что это опасно, - сказал Хаген. - Вы делаете это не потому, что это безопасно, вы делаете это потому, что это выброс адреналина".

В последние годы компания OceanGate столкнулась с растущим вниманием к своей деятельности на фоне сообщений о проблемах безопасности. Бывшие сотрудники сказали, что компания и ее топ-менеджер избегали надзора в спешке, чтобы приступить к миссиям с плохо спроектированным подводным аппаратом.

"Они не построили безопасное транспортное средство. И я консультировал людей, о боже, за три года до трагедии, люди спрашивали меня, и я им говорил: "Не подходите к нему ("Титану") близко"", - рассказал телеканалу отставной капитан ВМС, подводник и исследователь глубоководных районов Альфред Макларен.

Согласно показаниям на слушаниях, Раш, инженер по аэрокосмической технике, намеревался сделать глубоководные путешествия доступными для богатых туристов и исследователей, сознательно нарушив правила с помощью того, что эксперты описали как экспериментальный подводной аппарат, работающий без строгих испытаний.

"Всегда были авантюристы, которые выходили за рамки и рисковали своей жизнью. Экспериментальные самолеты, космические корабли. Есть люди, которые готовы рискнуть своей жизнью, чтобы выйти за рамки и технологии, чтобы продвинуть исследования вперед. Это пример того, как кто-то поставил на кон свою жизнь и жизни четырех других людей, и это было безрассудной, - заключил профессор Жиргис.

"Суть в том, что мы должны помнить о таких людях, как Стоктон Раш, которые без всякой нужды подвергали риску жизни других людей", - добавил он.

Представители OceanGate отказались комментировать вопросы о показаниях относительно Раша. В заявлении компания сообщила, что больше не работает, выразила соболезнования родственникам жертв и отметила, что сотрудничает с расследованиями Береговой охраны и Национального совета по безопасности на транспорте.