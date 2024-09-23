В Приморье ищут медведя-убийцу

Медведь убил двух мужчин около поселка Лучегорск в Приморье, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Нападение произошло в дачном доме.

«СК проводит проверку по факту произошедшего. Двое погибших — взрослые», — рассказал собеседник агентства.

В приморском Минлесхозе сообщили, что нападение произошло на территории упраздненного села Благовещенка неподалеку от Лучегорска в Пожарском районе. Погибли отец и сын.

Предположительно, на мужчин напал взрослый бурый медведь. Уже выдано разрешение на отстрел агрессивного хищника. Его выслеживают специалисты охотнадзора. За день до трагедии неподалеку медведь задрал и съел собаку, но своевременно об этом никто не сообщил, подчеркнули в Минлесхозе.

Ранее в пригороде Петропавловска-Камчатского на Камчатке экстренно прооперировали овчарку по кличке Ирбис, которая защитила своего хозяина от нападения сразу четырех медведей. По словам супруги мужчины, дикие животные атаковали его со спины прямо на дороге и все могло бы закончиться гораздо хуже, если бы не собака.

До этого сообщалось, что несколько медведей попытались вломиться в санаторий в Камчатском крае. По данным СМИ, хищников привлекли термальные источники.