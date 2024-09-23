Стали известны подробности разгрома могилы Маслякова

Задержанного за вандализм могилы Александра Маслякова направили в психиатрическую больницу для проверки на вменяемость.

По информации SHOT, 19-летний москвич не смог связно говорить и проявлял странное поведение, когда к нему подошли полицейские на кладбище.

Ранее сообщалось, что молодой человек тяжело переживал утрату ведущего КВН и у него было диагностировано психическое расстройство.

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Ранее сообщалось, что злоумышленник вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии на могиле Маслякова. Как отмечается в публикации, Кирилл перед актом вандализма заявил, что Масляков «не достоин там лежать».