В Японии восемь человек стали жертвами проливных дождей

В Японии после проливных дождей погибли восемь местных жителей. Уточняется, что выпавшее рекордное количество осадков в префектуре Исикава в регионе Ното привело к оползням. Об этом сообщает местный телеканал NHK со ссылкой на сотрудников службы экстренной помощи.

«Проливной дождь обрушился на регион Ното в префектуре в минувшие выходные. Число погибших во вторник возросло после подтверждения факта гибели человека, найденного на месте оползня в городе Судзу», - указали журналисты.

Еще два человека пропали без вести. Кроме того, по состоянию на вторник, 24 сентября, свыше 5,2 тысячи домохозяйств и предприятий в трех муниципалитетах Японии остались без водопровода из-за отключений электроэнергии и поврежденных водопроводных труб.

Также из-за разгула стихии многие дома оказались затоплены, а оползни разрушили несколько зданий.