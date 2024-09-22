Подросток погиб от удара током на крыше электрички в Подмосковье

В Подмосковье 15-летний подросток скончался на крыше электропоезда после удара током. Информация об этом в воскресенье, 22 сентября, появилась на официальном Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России.

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Трагедия случилась в воскресенье. Подросток забрался на крышу электропоезда, который следовал по маршруту Захарово — Площадь трех вокзалов. Там зацепер получил смертельные травмы от удара током.

— Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту смертельного травмирования несовершеннолетнего 2009 г. р возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Сообщается, что это дело будет рассматриваться в рамках статьи о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

15 сентября стало известно о еще одном подобном случае. Следственные органы выясняют детали происшествия, в результате которого подростки получили травмы и один из них погиб на железной дороге в Подмосковье.