Названа причина смертельного отравления трех детей в селе Красная Сопка

Экспертиза показала, что причиной отравления семьи в селе Красная Сопка в Красноярском крае стало неустановленное токсичное вещество. Об этом сказали в управлении СК по региону.

21 сентября в СУ СК по краю и Республике Хакасия сообщили, что в результате сильного отравления умерли двое детей 6 и 13 лет. Утром 22 сентября стало известно о смерти еще одного ребенка - девочки 11 лет.

"В рамках расследования уголовного дела по факту отравления семьи проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительным данным экспертов, их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования", - сообщили в СК.

Из магазина в Красноярском крае изъяли пельмени после смертельного отравления детей

В ведомстве уточнили, что родители и еще один ребенок находятся в реанимационном отделении, состояние их здоровья оценивается как стабильно тяжелое. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная - употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом.

В рамках расследования уголовного дела допрошены хозяин и продавец продуктового магазина, фельдшер Красносопкинской участковой больницы, родственники семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине, проводится некоторые судебные экспертизы. К расследованию уголовного дела подключены наиболее опытные следователи-криминалисты из краевого СК России, подчеркнули в управлении.