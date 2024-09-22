Землетрясение произошло в Иране

На северо-востоке Ирана произошло было зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает Информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

Уточняется, что в результате подземных толчков пострадали 28 человек, 18 из них лечатся амбулаторно.

В этот же день на западе Аргентины в городе Сан-Луис было зафиксировано землетрясение магнитудой шесть баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юге Кузбасса, эпицентр находился в четырех километрах от поселка Шерегеш. Как сообщили в главном управлении МЧС России, специалисты провели обследование всех социально значимых объектов, разрушений нет.

30 августа землетрясение магнитудой 6,1 и силой толчков до пяти баллов произошло у побережья Камчатки. В Тихом океане было зафиксировано землетрясение.

До этого у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. Толчки ощущались на глубине шести километров. Специалисты предупредили, что афтершоки после этого события могут длиться достаточно долго и в Петропавловске-Камчатском ожидаются повторные толчки магнитудой до пяти баллов в ближайшее время.