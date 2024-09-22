Мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине в Киевской области

В Киевской области произошел очередной инцидент со стрельбой. Неизвестный мужчина зашел в магазин и начал беспорядочно стрелять из автомата. Пострадали два человека, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, в торговой точке в Обуховском районе области. Ранения получили владелец магазина и продавец. Медики оказали им первую помощь и госпитализировали.

Полицейские по горячим следам задержали стрелявшего, им оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что 2 сентября произошла стрельба в одном из дворов Киева около ЖК «Амурский». В результате случившегося был ранен человек. По предварительным данным, огонь был открыт в ходе конфликта на бытовой почве.

12 сентября группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу в селе Софиевская Борщаговка в Киевской области. Спецподразделение МВД штурмом взяло квартиру, в которой они находились, и задержало участников перестрелки.