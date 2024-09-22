Во Владимире произошел крупный пожар

В Заклязьменском районе Владимира загорелись хозпостройки. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м., пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел в 15:23 мск в воскресенье, 22 сентября, на улице Фоминской у дома №3.

«Из-за сухой погоды огонь быстро распространился на площади 2,5 тыс. кв. м», — уточнили в ведомстве.

На кадрах, распространенных очевидцами, над постройками поднимается яркое оранжевое пламя. Кроме того, горят деревья.

На место ЧП были направлены 30 специалистов экстренных служб и 11 единиц техники. Через два часа, в 17:21 мск, пожар был локализован.

О пострадавших не сообщается. Выясняются причины и обстоятельства ЧП.