Автомобиль сопровождения делегации РФ подорвался в Пакистане

В Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения, входивший в состав кортежа посла России в республике Альберта Хорева. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

В воскресенье, 22 сентября, глава российской дипмиссии в составе делегации послов ряда государств в Пакистане принял участие в Форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва, организованном торгово-промышленной палатой Исламабада.

В пресс-службе пояснили, что пострадали только полицейские, дипкорпус не пострадал.

Напомним, что 1 декабря 2020 года автомобиль посольства РФ подорвался в столице Афганистана Кабуле на самодельном взрывном устройстве.

Сотрудники дипмиссии получили легкую контузию, медицинская помощь им не потребовалась.