Дипломаты отправятся на помощь россиянам, запертым на пароме в Корее

Российские дипломаты разбираются в инциденте с российскими туристами, которые оказались запертыми на пароме, прибывшем из Владивостока в южнокорейский порт Тонхэ. Об этом сегодня телеканалу «Звезда» сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Республике Корея Роман Быков.

«Посольство в курсе этой ситуации. Мы уже ей занимаемся. Вступили в контакт с южнокорейскими властями по дипломатическим каналам», - отметил он.

Дипломат также заявил, что вскоре собирается отправиться в порт Тонхэ для выяснения всех обстоятельств произошедшего и оказания консульской помощи.

В минувшую субботу сайт VL.ru сообщил, что несколько десятков пассажиров парома, прибывшего из Владивостока, получили отказ во въезде в Южную Корею. В итоге туристы из России оказались запертыми в каютах судна. Теперь люди в стесненных условиях вынуждены ждать обратного рейса, который запланирован через несколько дней.