Бывшую помощницу Шнурова осудили за кражи

Анастасию Кулигину, бывшую помощницу Сергея Шнурова, Хамовнический суд Москвы признал виновной в систематических кражах денег с банковских карт работодателя и его жены. Она приговорена к восьми годам лишения свободы условно, также ей предстоит компенсировать причиненный ущерб, сообщает Кommersant.ru.

С иском суд в декабре 2022 года обратилась Ольга Шнурова, жена лидера группы «Ленинград». Тогда же было открыто уголовное дело. Кулигину обвиняли в целом ряде хищений, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей, а также в присвоении гонорара Шнурова в размере 3, 5 миллионов рублей.

Сначала Анастасия не признавала свою вину, но в ходе судебного процесса свою вину все-таки признала и заявила о раскаянии.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее Анастасия Кулигина занимала место главного продюсера RTVI. Когда Шнуров ушел с канала, он предложил Кулигиной продолжить работать на него.