Российских социологов задержали в аэропорту Чада

Власти Чада удерживают российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в аэропорту Нджамены. С 19 сентября с ними нет связи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коллег удерживаемых.

«Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту Нджамены, столице Республики Чад без объявления обвинений и без объявления причин», — рассказали коллеги.

По его словам, оба социолога уже бывали в Чаде и подобных проблем ранее не возникало.

Последний раз коллеги связывались с Шугалеем 19 сентября около 15:00 (мск). Он сообщил, что его не пропустили через границу в аэропорту и больше не выходил на связь.