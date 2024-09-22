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Самолет Cessna совершил жесткую посадку в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Cessna. Никто не пострадал, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ на транспорте.

Самолет Cessna совершил жесткую посадку в Воскресенске
© Соцсети

Журналисты отметили, что пилот запросил аварийную посадку так как в кабине внезапно возникло задымление.

Ранее сообщалось, что самолет Cessna, потерпевший крушение в районе поселка Чкалова в Люберцах, загорелся после жесткой посадки.

Два человека погибли. В тушении самолета участвовали 13 единиц спецтехники.