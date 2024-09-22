В прокуратуре Красноярского края назвали версии гибели детей после отравления

Правоохранители рассматривают несколько версии гибели трех детей в многодетной семье, отравившейся после ужина с курицей и пельменями. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Инцидент произошел вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края. На следующий день родители и четверо детей в возрасте от 6 до 13 лет почувствовали себя плохо. Врачи госпитализировали их в клинику.

«В настоящее время рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — подчеркнули в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что отравившаяся семья не стояла на учете в органах, соседи ее охарактеризовали положительно.

Мать умерших после отравления пельменями детей оказалась беременна

Управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по части ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Дело взял на контроль Центральный аппарат Следственного комитета.