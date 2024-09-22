Тело с колото-резанными ранениями обнаружено в лесном массиве в Новой Москве

В лесном массиве около улицы Николо-Хаванская в Новой Москве обнаружено тело мужчины 1997 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резанных ранений. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

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— Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств, а также ход расследования уголовного дела по факту убийства (статья 105 УК РФ) и привлечение лица, его совершившего, к уголовной ответственности, — написали в Telegram-канале.

Сообщается, что на месте происшествия прокурор района Игорь Савватеев скоординировал полицейское руководство.

До этого маньяк Владимир Миргород, который совершал убийства на севере и северо-западе Москвы и Московской области в начале нулевых, сознался в еще двух преступлениях. Он признался, что в 2004 году изнасиловал 22-летнюю девушку. После этого он утопил ее в пруду.

На юго-западе Польши полиция освободила женщину, которую на протяжении четырех лет калечил и пытал 35-летний насильник по имени Матеуш Ях. Маньяк удалил ей обе губы и все зубы. В итоге у девушки осталось лишь «отверстие вместо рта».