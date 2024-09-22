Взрыв метана в иранской шахте убил полсотни человек

Взрыв метана произошел в угольной шахте в городе Табас на востоке Ирана, сообщает местное агентство Mehr. Согласно его информации, общее количество погибших в результате аварии превысило отметку в 50 человек. Еще 20 горняков получили травмы различной степени тяжести.

Число жертв инцидента на шахте в Табасе возросло до 51 человека, еще 20 человек получили ранения и травмы, — говорится в публикации.

Как сообщало иранское агентство Tasnim, всего в момент взрыва в шахте находились 69 рабочих. В настоящее время на месте происшествия продолжаются спасательные работы, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил начать расследование трагедии. Он также призвал привлечь к ответственности виновных в аварии.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в дагестанском поселке Ачису, там загорелся частный дом. По данным МЧС России, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Огнеборцы вынесли из горящего дома тело мальчика, еще три человека пострадали.

До этого в Подольске Московской области произошел взрыв газового баллона, из-за которого загорелись торговые ряды у железнодорожной станции. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Данные о пострадавших не поступали.