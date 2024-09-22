У жителя подмосковного города стала слезать кожа после выпитого алкоголя

Житель подмосковного города Серпухов по имени Кирилл выпил алкоголь и оказался в реанимации со странной сыпью. Об этом MSK1.RU рассказала жена пострадавшего Антонина.

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По словам женщины, у ее 60-летнего мужа случился эпилептический припадок после застолья. Кирилла экстренно госпитализировали. С помощью специальных препаратов из крови мужчины вывели алкоголь, однако после них у его началась странная сыпь.

«У него все тело стало таким, будто его в костер засунули и выкинули», — описала Антонина.

Предполагается, что у Кирилла развилась неопознанная аллергия.

Женщина рассказала, что у супруга постоянно кружится голова, иногда немеет губа, болит горло.

«Муж говорит, что ему стало больно лежать. Кожа слезает», — добавила она.

Знакомый врач предварительно диагностировал у Кирилла синдром Лайелла. Обычно у страдающих им пациентов повышается температура, появляется сыпь, затем на коже возникают большие пузыри, которые быстро вскрываются с появлением обширных эрозий (повреждений кожи).

Сейчас Антонина пытается добиться того, чтобы ее мужа перевезли в Москву. Она боится, что в ином случае он не выживет.

Ранее сообщалось, что в Москве врачи спасли пациента, у которого нашли лихорадку Западного Нила. Мужчина поступил к медикам с жалобой на слабость, головную боль и не спадающую насколько дней температуру, на его теле были многочисленные укусы насекомых.