Российских туристов заперли в каютах на пароме в Южной Корее

Посольство России разбирается в инциденте с запертыми на пароме россиянами в Южной Корее. Об этом стало известно в воскресенье, 22 сентября.

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Туристы из России прибыли в Республику Корея из Владивостока на пароме. Им отказали во въезде в страну. По предварительным данным, их собираются держать на палубе корабля до обратного рейса. При этом пассажирам обеспечили питание, пишет ТАСС.

20 сентября российского туриста дистанционно лишили визы во время поездки по Европе. Это произошло из-за смены отеля проживания. Путешественник не знал, что его ждет при вылете из Греции. Он планировал отправить в дипмиссию письмо с объяснениями, подтвердив свое заселение в другой отель.

Ранее полиция Германии рекомендовала властям начать проверку социальных сетей просителей шенгенской визы для пресечения мошенничества. Сообщается, что в некоторых случаях социальные сети находятся в открытом доступе и предоставляют полезную информацию. Возможно, удастся проверить, активен ли путешественник в них, какой контент публикует, к каким сообществам принадлежит или какие места посещал в последний раз.