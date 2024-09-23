СК вызвал на допрос командира адвоката Пашаева

Следственный комитет России вызвал на допрос командира 95-го стрелкового полка «Оплот», где служил бывший адвокат Эльман Пашаев. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

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Пашаев числился пулеметчиком в подразделении Виктора «Сида» Москаленко, но, по словам сослуживцев, его никогда не видели в бою за пулеметом. Он активно нахваливал Москаленко в социальных сетях, но незадолго до задержания перевелся в другое подразделение и стал командиром танка, говорится в публикации.

Эльману Пашаеву, служившему до задержания в зоне спецоперации, грозит увольнение из армии. По данным источника, сослуживцы адвоката давно его не видели. При этом солдаты отметили, что на данный момент ведутся активные боевые действия и отпуска никому не дают. Они предположили, что Пашаев мог отправиться в командировку по работе, но подтверждения этой информации не поступало. Бывшему адвокату может грозить увольнение из армии и дисциплинарное взыскание за то, что он самостоятельно покинул военную часть и уехал в Москву.

Пашаев стал фигурантом громкого дела о мошенничестве в крупном размере. «Вечерняя Москва» узнала, что он и до этого имел проблемы с законом. Помимо предъявленных обвинений, в ходе расследования ведут проверку и других дел бывшего адвоката.