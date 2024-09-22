В аэропортах Астрахани и Волгограда ночью вводился план «Ковер»

Аэропорты Волгограда и Астрахани закрывали минувшей ночью из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным информационного ресурса, волгоградский аэропорт перестал принимать и отправлять самолеты в районе 1:40 мск, из-за чего оказались задержаны два рейса — по одному на прилет и вылет.

За час до этого был закрыт аэропорт Астрахани — задержаны оказались три рейса. По данным SHOT, чуть позднее пяти утра опасность была снята, а в Минобороны РФ сообщили, что над территорией Астраханской области были сбиты украинские беспилотники.

По информации оборонного ведомства, всего за ночь средствами противовоздушной обороны были сбиты и перехвачены 15 дронов над российской территорией. Шесть беспилотников уничтожены над Азовским морем, четыре — над Ростовской областью, два — над Курской, а также по одному — над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле города Тихорецка, атакованного украинскими дронами. По его словам, над регионом были подавлены два беспилотника, а из-за падения обломков одного из них возник пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, в результате чего произошла их детонация.