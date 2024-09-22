Мать умерших после отравления пельменями детей оказалась беременна

Женщина, отравившаяся вместе со своей семьей после ужина в Красноярском крае, находится на 9 месяце беременности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Да, женщина беременная, она на 9 месяце», — сказали в пресс-службе.

В воскресенье увеличилось число жертв в результате отравления в Красноярском крае.

Выросло число жертв отравления в Красноярском крае

В субботу в больнице умерли 13-летний брат и 6-летняя сестра. Сегодня стало известно о смерти 11-летней девочки,

ЧП произошло в селе Красная Сопка. Семья из двух взрослых и четырех детей приобрела в местном магазине курицу и пельмени. После ужина у всех членов семьи появились тошнота и рвота. Затем состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в больнице.

Другие члены семьи остаются в тяжелом состоянии, они доставлены санитарной авиацией в лечебницу Красноярска.

Все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина. Предстоит экспертиза.