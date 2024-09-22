Два района эвакуировали после сигнала об угрозе во Владимирской области

В ночь на 22 сентября из-за сигналов об угрозе были эвакуированы жители Киржачского и Меленковского районов Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.

© Вечерняя Москва

— Регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе, — заявил Авдеев.

По его словам, все оперативные службы города находились в полной готовности для защиты населения. На данный момент сигналов не поступало, все жители вернулись домой. Ситуация в регионе находится под контролем, следует из сообщения в Telegram-канале.

21 сентября в Тихорецком районе Кубани был введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Причиной этому послужила атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, произошедшая утром того же дня. Это сделано для организации помощи людям и быстрого решения всех проблем, связанных с инцидентом. Об заявил глава региона Вениамин Кондратьев.