Изнасиловавший официантку под Владивостоком мигрант покончил с собой

Один из пятерых уроженцев Узбекистана, надругавшихся над работницей кафе под Владивостоком и изнасиловавших ее, покончил с собой, сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на правозащитника Максима Чихунова. Согласно публикации, его нашли мертвым в камере.

Мигранты были задержаны при попытке вылететь из аэропорта Кневичи, их отправили в следственный изолятор. Уроженцам Узбекистана грозит до 10 лет колонии. Как рассказал Чихунов, остальных арестованных перевели в другие камеры. В настоящее время расследование произошедшего продолжается.

Выходы из Узбекистана изнасиловали 22-летнюю официантку неподалеку от пляжа Шамора в середине июня. Никто из мигрантов не имел легального статуса. Сперва были задержаны четверо подозреваемых, позднее полиция нашла пятого насильника, который скрывался во Владивостоке.

Ранее в городе Плесе Ивановской области постоялец санатория изнасиловал девушку из соседнего номера. По данным регионального управления Следственного комитета, подозреваемым оказался 57-летний мужчина, его задержали. При этом он был знаком с пострадавшей. У девушка есть инвалидность, ограничивающая ее подвижность.