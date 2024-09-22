СК проверит слова обвинившего СССР в начале Второй мировой войны художника

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Общественное движение «Ветераны России» обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить слова художника Павла Шевелева, который обвинил СССР в начале Второй Мировой войны. Об этом пишет Shot.

Художник якобы утверждал, что Советский Союз начал Вторую Мировую войну вместе с Германией. Слова художника, по мнению активистов, являются примером фальсификации истории и оскорбляют миллионы граждан, чьи предки вставали на защиту родины от фашистской идеологии. В случае возбуждения уголовного дела Шевелеву грозит до пяти лет тюрьмы, следует из сообщения в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что уголовное дело по статье о реабилитации нацизма возбудили в отношении историка Тамары Эйдельман*. Прокуратура Москвы 21 июня направила следствию вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Эйдельман*. Отмечается, что в одном из своих видеороликов она высказала неуважение ко Дню воинской славы России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.