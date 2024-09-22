Причина смертельного отравления семьи в Красной Сопке могла крыться в средстве от мух, информирует Telegram-канал Kras Mash. Местные утверждают, что на кухне в доме всегда стояли яд и приправа в одноцветных упаковках. В пельмени могли насыпать отраву вместо специй.

Тут уже бы полдеревни пострадало бы, я об этом говорю, но факт есть факт, что люди все живые бегают, — заверила продавщица магазина, где семья покупала продукты.

Женщина уточнила, что никто больше из сельчан не жаловался на еду. Поэтому версия с плохим мясом показалась продавщице неубедительной. Также продавщица сказала, что сама покупает полуфабрикаты домой уже долгое время.

Полуфабрикаты изъяли из магазина после отравления семьи в Красноярском крае

Владелец торговой точки поделился с каналом, что его опросили в Следственном комитете. Пельмени в Абакане он покупает давно и нареканий в этой связи не возникало. Курицу владелец магазина приобретал у крупного холдинга. Следователи изъяли все подозрительное для проведения экспертизы. Сотрудники органов подтвердили, что нашли в доме у семьи средство от насекомых.

Ранее стало известно, что пельмени, после которых скончались двое детей в Красноярском крае, изготавливались не на заводе. По данным СМИ, в сельском магазины их продавали на развес.