Полуфабрикаты изъяли из магазина после отравления семьи в Красноярском крае

Полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина в селе Красная Сопка Красноярского края после отравления семьи, в которой скончались три ребенка. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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— Магазин работает. Изъяли продукцию, изъяли все полуфабрикаты, изъяли всю курицу, которая там была, — рассказал представитель ведомства.

По его словам, хозяина магазина должны опросить в скором времени, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что в результате отравления погиб третий ребенок.

Трагедия о которой идет речь произошла в селе Красная Сопка в Красноярском крае. Семья закупилась продуктами в местном магазине и приготовила на ужин курицу и пельмени. Спустя некоторое время всем родственникам стало плохо: их начало рвать. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.