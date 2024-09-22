Выросло число жертв отравления в Красноярском крае

Третий ребенок в Красноярском крае скончался после ужина курицей и пельменями, которые были приобретены в местном магазине, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, сообщили в пресс-службе СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В Красноярском крае третий ребенок скончался после ужина, состоящего из курицы и пельменей, купленных в сельском магазине, возраст ребенка уточняется, передает РИА Новости.

Ранее в красноярском поселке двое детей скончались после ужина из курицы и пельменей, купленных в местном магазине, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим, из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.