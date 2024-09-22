Генерал Попов пожаловался на следователя

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов заявил ТАСС, что следствие лишило его возможности прогулок. В настоящее время Попов находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.

Следователь лишил меня прогулок, хотя, это все мелочи жизни, — рассказал обвиняемый.

Офицер рассказал об этом после того, как суд оставил без удовлетворения его апелляцию о сроках ознакомления с материалами дела. На данный момент следователи завершили расследование дела в отношении Попова и передали материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее стало известно, что командиры 58-й армии готовы дать показания по делу генерал-майора. По словам самого Попова, в этих показаниях возникла острая необходимость из-за отсутствия мотива для совершения им преступлений, в которых обвиняют военнослужащего. Показания командиров смогут доказать его невиновность, добавил обвиняемый.

Появились подробности по делу генерала Попова

До этого Попов заявил, что отправится в зону СВО, если соответствующее распоряжение поступит от командования ВС России. Активисты при этом уже обращались с просьбой направить генерала в Курскую область.

Следствие считает, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката в 2023 году, закупку которых в качестве гумпомощи оформила военно-гражданская администрация Запорожской области. Генерала обвинили в мошенничестве, он был задержан 17 мая, а 15 июля переведен под домашний арест.