Число погибших при взрыве в шахте в Иране достигло 50

ДОХА, 22 сентября. /ТАСС/. Число людей, погибших в результате взрыва в угольной шахте в городе Тебес на северо-востоке Ирана, увеличилось до 50, по меньшей мере 20 человек получили травмы. Такие данные привело иранское агентство Tasnim.

По его сведениям, взрыв в шахте произошел из-за выброса метана в одном из туннелей. На момент взрыва в блоках B и C шахты находились 69 человек. Тела 20 горняков были извлечены из блока B, все 30 человек, работавших в блоке C, погибли. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее иранский государственный телеканал PressTV проинформировал, что при взрыве в шахте погибли не менее 30 человек, еще 17 получили ранения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил провести расследование причин произошедшего и привлечь виновных к ответственности.