Выжившие в "Крокусе" рассказали о жизни после трагедии

Выжившие после теракта в "Крокус сити холле" говорят, что картина произошедшего часто всплывает в их памяти, они стараются избегать людных мест и признаются, что стали более бдительными. Пострадавшая девушка, а также подростки, помогавшие людям покинуть здание рассказали ТАСС о своих эмоциях спустя шесть месяцев после трагедии.

22 марта группа вооруженных людей устроили стрельбу в "Крокус сити холле" в Красногорске. В это время там начинался концерт группы "Пикник". Позже в здании произошел взрыв и начался пожар. По последним данным, в результате теракта погибло 144 человека, еще 551 человек пострадал. По данным центра медицины катастроф, 217 пострадавших получили амбулаторную помощь, 165 человек были госпитализированы.

"Я не могу сказать, что ситуация кардинально изменила меня и мою жизнь, но так или иначе повлияла. Я стал более осторожным, аккуратным, стал больше обращать внимание на мелочи, на людей, прохожих, потому что, как оказалось, кто угодно может оказаться кем угодно и сделать что угодно, и ты никогда не узнаешь, что у человека в голове", - рассказал сотрудник "Крокуса" Александр Журик, помогавший выводить людей из здания.

По его словам, тот день он вспоминает довольно часто, особенно перед сном.

"Просто все само как-то всплывает в голове, вся картина сама перед глазами появляется. Постоянно думаю о том, как я мог себя повести, может быть, сделать что-то лучше. Мозг сам начинает придумывать другие исходы ситуации, не всегда самые хорошие. Тяжело с этим справляться, но потихоньку начинаю уже как-то смиряться с этими мыслями. Раньше перед сном начинал это все вспоминать, и потом очень долго не мог уснуть, сейчас уже попроще", - признался он.

"Не хочу умирать"

Вспоминая события того дня, Журик отметил, что в тот момент его голова как будто отключилась, он не думал ни о чем, а единственная мысль была, что не хочет умирать.

"Мы когда выводили людей из здания, стояли с напарником, я посмотрел на него и сказал: "Я не хочу умирать". Но как такового страха не было, просто пустая голова. А когда уже добрался до дома, смотрел новости, начал осознавать, что случилось, тогда уже стало действительно страшно. После этого пару недель, наверное, самые тяжелые были", - рассказал он.

В настоящее время юноша учится в 11-м классе.

"Планирую сдать экзамены, поступить в университет. На кого, куда, не знаю, очень тяжелый вопрос. Также у меня есть несколько хобби - я играю на гитаре, занимаюсь спортом в свободное время, провожу много времени с друзьями", - отметил школьник.

В свою очередь 18-летняя Лиза Терехова, которая работала гардеробщицей в "Крокусе" и также выводила людей из здания, рассказала ТАСС, что стала более осторожной.

"Бывает, что страшно, бывает, что я еще ожидаю какой-то подвох, что сейчас может что-то вдруг произойти. Но от этих мыслей как-то стараюсь отвлекаться", - сказал она.

Отвечая на вопрос, как в тот день она решилась выручать людей, девушка призналась, что любит помогать людям.

"У меня такое было всегда, что я прежде всего лучше другим помогу, чем себе. Это произошло само в тот момент", - рассказала Терехова.

В настоящее время она учится в колледже на графического дизайнера и хотела бы связать свою жизнь с этой профессией.

"До этого я тоже рисовала, но почему-то у меня сейчас конкретно какой-то такой период, когда мне хочется и интересно рисовать", - сказала собеседница агентства.

Проблемы со здоровьем

Художница Алена Казинская, отравившаяся угарным газом, рассказала, что у нее возникли проблемы со здоровьем и тяжелые последствия, связанные с психологической травмой.

"Сейчас я чувствую себя относительно того дня, понятное дело, лучше, но фактически у меня теперь астма в острой стадии. Я сижу на гормональных препаратах, боюсь посещать заведения, где много людей, поэтому также хожу к психологу, и, кажется, уже психолог тоже не особо справляется", - рассказала она.

Девушка отметила, что ее жизнь "изменилась, перевернулась и уже другая".

"Да, я строю планы, но по факту я пришла к выводу, что жизнью надо наслаждаться в каждом из ее моментов. Это основное, наверное, то, что перевернуло все", - призналась она.

Она отметила, что с тревогой вспоминает произошедшее, когда попадает в места, которые похожи на "Крокус" и Мякинино.