В Японии жителям полуострова Ното рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

Около 60 тыс. человек, проживающих на полуострове Ното в префектуре Исикава, получили рекомендацию эвакуироваться из-за проливных дождей, продолжающихся в этом регионе уже вторые сутки. Об этом свидетельствуют данные местной администрации.

По последней информации, в результате разгула стихии погиб один человек, еще, по разным данным, от 6 до 10 человек пропали без вести.

Власти сообщили, что в результате дождей множество домов оказались затоплены, несколько зданий разрушены оползнями.

На полуострове Ното 1 января произошла серия землетрясений, общее число подземных толчков различной силы превысило несколько тысяч. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6, оно вызвало мощное цунами.

В результате удара стихии тогда погибли более 240 человек, число пострадавших превысило 1,1 тыс., полностью или частично разрушены около 38,6 тыс. коммерческих, административных и жилых построек.

Метеорологи предупреждают, что после землетрясений почва в районе Ното до сих пор остается слишком рыхлой, из-за чего даже небольшие дожди могут привести к оползням. Сейчас в Исикаве ведутся спасательные операции, многие дороги перекрыты из-за разлива рек, в результате чего некоторые населенные пункты оказались полностью отрезаны.

За последние сутки в отдельных районах бедствия выпало более 360 мм осадков.