Житель севера Израиля получил ранение при обстреле со стороны Ливана

Житель северной части Израиля получил легкое ранение во время обстрела этого района со стороны Ливана. Об этом сообщила национальная служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

По информации ее пресс-службы, пострадавший - 60-летний мужчина, он получил легкую осколочную травму после перехвата одной из ракет. Инцидент произошел рядом с одним из поселков в Нижней Галилее.

Пострадавшему была оказана помощь на месте, после чего медики доставили его в больницу, жизни мужчины ничего не угрожает.

Кроме того, помощь была оказана нескольким местным жителям, оказавшимся в состоянии шока, сообщили в медицинской службе.

Ранее армейская пресс-служба сообщила об обстреле северных районов страны. По ее информации, в общей сложности в направлении Изреельской долины было запущено около 10 снарядов, большая их часть перехвачена силами ПВО.