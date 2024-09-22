На Ставрополье потушили пожар на АЗС

Пожарные ликвидировали возгорание на автозаправочной станции в Новоселицком округе Ставрополья. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"В 00:53 мск объявлена полная ликвидация", - говорится в сообщении.

По данным СУ СК по Ставрополью, предварительной причиной возгорания стала вспышка паров топлива на бензовозе. В результате пожара пострадали водитель бензовоза и оператор станции, их жизни ничего не угрожает.

Бензовоз загорелся на автозаправочной станции на Ставрополье в субботу вечером. К тушению возгорания были привлечены 32 человека и восемь единиц техники.