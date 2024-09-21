На дачном участке в Ленобласти обнаружили человеческие останки

В Ленобласти на дачном участке в Тосненском районе нашли останки шести немецких солдат, сообщил портал 78.ru со ссылкой на источник. Их обнаружили в деревне Вороний Остров.

Находка попалась хозяевам участка в садоводстве рядом с Ям-Ижорой сегодня днем. Во время раскопок для строительства гаража мужчина наткнулся на фрагменты человеческого скелета, — говорится в сообщении.

Источник уточнил, что участок принадлежит нынешним хозяевам с 2006 года. Известно, что во времена Великой Отечественной войны на этой территории велись бои. Сейчас место осматривают сотрудники СК, раскопки продолжаются.

Ранее ВС РФ обнаружили останки четырех бойцов времен Великой Отечественной войны, которые погибли в 1943 году в зоне боевых действий на территории Донбасса. Останки были найдены при строительстве укреплений в районе Северо-Восточного фронта.

До этого водолазы обнаружили на дне Ладожского озера в Ленинградской области баржу, нагруженную боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Судно нашли во время съемок фильма «Черные глубины Ладоги. Экспедиция памяти», снятого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Отмечается, что баржа находилась под водой более 82 лет.