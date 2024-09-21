Появились подробности по делу генерала Попова

Бывшему заместителю министра обороны России Павлу Попову не удалось обжаловать установление ему срока ознакомления с материалами уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на решение суда. Автором апелляционной жалобы выступил сам генерал.

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Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Попова — без удостоверения, — следует из документа.

На данный момент следователи завершили расследование дела в отношении Попова и передали материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После утверждения они будут переданы в военный суд для рассмотрения по существу.

В августе суд обязал Попова и его адвоката закончить изучение материалов дела 3 сентября. После этой даты, как ожидалось, материалы направят в военную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи дела в суд.

В начале сентября следствие предъявило Попову обвинение по статье о мошенничестве. Генерала подозревают в хищении бюджетных средств в составе организованной группы в размере 30 млн рублей.

Попова задержали 29 августа, его проверяли на законность приобретения им и членами его семьи многочисленной недвижимости. Речь идет об объектах в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае на сумму свыше 500 млн рублей. В частности, Попов владел квартирой площадью 72,8 квадратного метра, землей на 2,4 тысячи квадратных метров и машиной Mercedes A200.