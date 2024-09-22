Появились подробности по делу генерала Попова

Все командиры 58-й армии согласились дать свидетельские показания по уголовному делу против генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге.

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— Все командиры дали согласие в поданном следователю ходатайстве на завершающем этапе ознакомления с материалами, — заявил Попов во втором Западном окружном военном суде.

Он добавил, что обратился к командирам с просьбой о предоставлении свидетельств, чтобы успешнее доказать свою непричастность. Данный запрос не был удовлетворен судом. По мнению Попова, это является нарушением прав на защиту и доказательство своей невиновности, передает ТАСС.

В начале сентября Попов попросил привлечь в качестве свидетелей защиты по своему делу нескольких бывших сослуживцев. Всего в его обращении фигурировало восемь командиров.

21 мая стало известно, что Попов подозревается в незаконной продаже металлических конструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в зоне специальной военной операции. В дальнейшем Следственный комитет обвинил генерала в служебном подлоге.