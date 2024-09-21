Россиянин сбросил подругу в мусоропровод во время конфликта

Житель Волгодонска Ростовской области сбросил в мусоропровод свою знакомую, сообщает MK.RU. Мужчина и женщина разговаривали в подъезде многоквартирного дома по улице Курчатова. В ходе беседы между ними вспыхнул конфликт, после чего россиянин схватил знакомую и затолкал ее в мусоропровод.

Женщина пролетела несколько этажей, получила многочисленные ушибы и сломала лодыжку. В этот же день мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый в настоящий момент находится в следственном изоляторе. Суд избрал соответствующую меру пресечения до 18 ноября.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области следователи предъявили обвинение подростку, который камнем пробил голову своей 12-летней знакомой из-за травли. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Как рассказали в региональном Следкоме, вечером 15 сентября молодой человек избил девочку в лесном массиве, а после скрылся. Школьницу обнаружили после того, как родные объявили ее в розыск. Позже был установлен и сам нападавший. Девочку экстренно госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ.