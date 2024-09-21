В Тихорецком районе Кубани объявили локальный режим ЧС

В Тихорецком районе ввели локальный режим ЧС для организации помощи местным жителям после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Сейчас на месте продолжают работу экстренные и специальные службы.

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