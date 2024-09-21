В Красноярском крае двое детей насмерть отравились пельменями

В Красноярском крае 6-летняя девочка и 13-летний мальчик из многодетной семьи умерли после того, как поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Их родители и двое детей-погодок, 11 и 12 лет, находятся в тяжелом состоянии, пишет «Комсомольская правда.Красноярск».

Инцидент произошел в пятницу, 20 сентября, в селе Красная Сопка Назаровского района.

Семья поужинала курицей и пельменями, купленными в местном магазине. Утром всем стало плохо: и у детей, и у взрослых началась рвота. Врачи экстренно госпитализировали пострадавших в клинику, где младшая девочка и старший мальчик скончались.

СК по Красноярскому краю возбудил дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц». Виновным грозит до 10 лет колонии.

Следствие проводит необходимые следственные действия и экспертизы, выясняет, что именно стало причиной смерти и источником отравления.

Ранее сотрудники СК по Москве задержали гендиректора частной организации, которая производила и поставляла испорченную пищевую продукцию в социальный центр в столице.