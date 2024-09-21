Нескольким российским селам грозит блэкаут из-за атаки ВСУ

В Белгородской области несколько сел Волоконовского района остались без света из-за атаки БПЛА Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, аварийные бригады начнут восстановительные работы после разрешения Минобороны. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

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Предварительно, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи — на данный момент без света остаются села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка, — написал Гладков.

Губернатор также отметил, что село Тишанка атаковал один беспилотник. Глава региона уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях атаки дрона уточняется.

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Гладков утром 21 сентября заявил, что около 20 тысяч жителей Шебекино Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ. Он подчеркнул, что электричество в городе отключили из-за аварии.

В Минобороны сообщили, что ВСУ в ночь на субботу, 21 сентября, совершили нападение на Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Тверскую, Смоленскую и Курскую области, а также на Краснодарский край и Крым. Дежурными средствами противовоздушной обороны над указанными регионами был сбит и перехвачен 101 БПЛА.