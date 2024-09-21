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В Москве поймали двоих мужчин со слитками золота на 18,5 млн рублей

В Москве задержали мужчин, которые везли на «Газели» слитки золота стоимостью более 18,5 млн рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В Москве поймали двоих мужчин со слитками золота на 18,5 млн рублей
© РИА Новости

По информации ведомства, возле одного из домов на улице Симоновский вал сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль марки «Газель». Находившиеся в салоне мужчины 26 и 48 лет добровольно выдали стражам порядка сумку с пятью кустарными слитками из желтого металла. По результатам экспертизы стало ясно, что это сплав на основе золота, серебра, цинка и меди.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Магаданской области иностранца уличили в краже самородного золота с месторождения. Он похитил более 1,3 килограмма металла. Его стоимость оценили более чем в 8 млн рублей.

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