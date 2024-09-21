На протащившего собак за автомобилем в Подмосковье мужчину завели дело

В Московской области мужчина привязал двух собак к автомобилю и проехался по населенному пункту, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел в Мытищах, дело заведено по статье «Жестокое обращение с животными», сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Само происшествие сняли на видео и опубликовали в социальных сетях.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что личность подозреваемого установлена.

В феврале полиция возбудила уголовное дело на красноярца, продержавшего две недели запертым в квартире бабушки кота, который погиб от обезвоживания.