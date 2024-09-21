Во Владикавказе эвакуировали посетителей ТЦ

Во Владикавказе происшествие в мангальной зоне общепита стало поводом для тревоги и эвакуации торгового комплекса «Алания Молл». Об этом сообщает официальный канал МЧС Северной Осетии.

В субботу днем горожане сообщили, что видят черный дым над крышей торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Алания Молл». На место срочно выехали спасатели, была проведена эвакуация посетителей.

Приехавшие пожарные не обнаружили горящих объектов, было установлено, что «имеется небольшое задымление под крышей без горения».

«Параллельно с проводимой эвакуацией сотрудники ТЦ произвели тушение мангальной зоны кухни «Вкусного двора» и, поднявшись на крышу, охладили систему вытяжки», — сообщили в региональном МЧС.

ТРЦ находится на Московском шоссе, на одном из этажей расположен большой фуд-корт.

По предварительным данным, причиной задымления стало «возгорание жировых остатков в вытяжной трубе». Специалисты начали разбирать обшивку в месте задымления.