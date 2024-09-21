В Москве остановили «Газель», перевозившую килограммы золота

В Москве правоохранители остановили «Газель», в которой двое мужчин перевозили золотые слитки стоимостью свыше 18,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

«Газель» остановили около одного из домов на улице Симоновский вал.

«В машине находились двое мужчин 48 и 36 лет, которые добровольно выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета, которые направлены на исследование», — сообщает прокуратура.

Специалисты заключили, что один слиток является сплавом на основе золота, серебра, цинка и меди, остальные состоят из золота и меди. Общая масса химически чистого золота — не менее 2,5 кг, химически чистого серебра — не менее 41 грамма.

Стоимость золота превышает 18,5 млн рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело за незаконный оборот драгоценных металлов (ч. 5 ст. 191 УК РФ), им избрана мера пресечения.

Дело находится на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа Москвы.

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